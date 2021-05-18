Превратился в старика с палочкой: 69-летнего Сухорукова невозможно узнать

Виктор Сухоруков – пожалуй, главная звезда столичного театра имени Моссовета. В свое время сюда шла публика на спектакли с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом. Теперь же идет в основном "на Сухорукова". Ведь его имя в афише – это всегда знак того, что даже самый унылый спектакль покажется шедевром.

В этом году главному "брату" российского кино исполнится 70 лет. И спектакль "Странник" в театре имени Моссовета задумывался именно как бенефис Виктора Ивановича накануне "круглой" даты. Режиссер Юрий Еремин взял для этого не самую известную пьесу Максима Горького "Старик".

В 1915 году, когда пьесу поставили впервые, в зале присутствовали Ленин и Крупская. Наверное, в старике-садисте, который провел много лет на каторге за насилие над несовершеннолетней, вождь мирового пролетариата узнавал и себя. Старик Горького упивается властью, терпеть не может богатых и счастливых, считает возможным мучить и запугивать людей при помощи грубой силы. Словом, все, как любили большевики.

Правда, потом про "Старика" забыли – в минувшем веке его ставили только четыре раза, да и то в провинции. Зачем Еремин сегодня вспомнил эту не самую удачную в литературном и художественном отношении пьесу "буревестника революции" – загадка. Она архаична по языку, проблематике и стилистке. Да и поставлена так же...

И только благодаря филигранной работе Виктора Сухорукова в роли старика-странника посредственный спектакль достоин внимания. "Лет 60-65; одет в полумонашеское платье, лицо злое, смотрит исподлобья", – так описывает героя Горький. Но Сухоруков добавил своему Старику новых характеристик – он у актера наглец, охульник, сластолюбец, распутный ловелас. Он куражится, показывает голый торс и едва не снимает штаны в сцене соблазнения. Но же – и кроткий старик с палочкой. Поначалу актера в этом образе просто невозможно узнать! Гадость под маской благочестия лучше не изобразить.

Каждая сцена с участием Сухорукова продумана до мелочей. Ведь к работе над ролью он подходит скрупулезно, продумывая все мелочи. Поэтому и кажется, что на сцене он на голову сильнее коллег. И уже ради того, чтобы увидеть как должен артист существовать на сцене, как должен работать, на "Странника" стоит пойти хотя бы раз.