Раскрыты детали состояния сраженной коронавирусом Алентовой

Близкие предпочитают не говорить о самочувствии вдовы Владимира Меньшова. В СМИ же появились данные о том, что состояние звезды театра и кино стабилизировалось после кризиса.
Инсайдер сообщил, что медикам удалось купировать опасный момент в состоянии знаменитости. Но, скорее всего, 79-летнюю Веру Алентову в ближайшее время из больницы не выпишут. Судя по всему, актрисы не будет на похоронах своего мужа-режиссера. Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля.
Напомним, артистку положили в клинику с коронавирусом через несколько дней после ее супруга. Долгое время о ее самочувствии ничего не сообщилось.
Как писали "Дни.ру", первые опасения относительно коварной болезни возникли у Владимира Меньшова сразу после Дня Победы. Режиссер был госпитализирован с COVID-19 22 июня. 5 июля мэтра отечественного кинематографа не стало. Его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Коллеги скорбят об уходе талантливого кинематографиста. Ранее дочь актера Юлия Меньшова поблагодарила всех друзей и поклонников отца за искренние слова поддержки.
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