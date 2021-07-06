Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть

Певица Анжелика Агурбаш ожидала, что ею начнут интересоваться органы власти Белоруссии.

В эфире радио "Комсомольская правда" Анжелика Агурбаш заявила, что еще несколько недель назад узнала о том, что в отношении нее генпрокуратура возбудила уголовные дела. Сложившаяся ситуация была для артистки предсказуемой, однако она не ожидала, что "будут такие тяжелые статьи".

На родине Агурбаш обвиняют в разжигании социальной вражды и публичном оскорблении президента. Согласно этим статьям, певице грозит до 12 лет лишения свободы. Но Анжелика является гражданкой России, поэтому певица не боится экстрадиции в Белоруссию.

Однако артистка все-таки опасается за свою безопасность, ведь, по ее мнению, может произойти все что угодно. Размышляя об этом, она вспомнила посадку самолета Ryanair в минском аэропорту и задержание Романа Протасевича.

"Меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия", – считает Анжелика.

Также Агурбаш опровергла информацию о том, что она обращалась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Певица отметила: ее слова неверно интерпретировали. Она пояснила, что лишь хотела бы обратиться к российскому лидеру и к мировому сообществу.

Напомним, Анжелика Агурбаш является сторонницей протестов в Белоруссии. Она выступает против действующей власти в республике и призывает народ бороться с режимом.