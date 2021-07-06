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Шоу-бизнес
Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть

Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть

Певица Анжелика Агурбаш ожидала, что ею начнут интересоваться органы власти Белоруссии.
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В эфире радио "Комсомольская правда" Анжелика Агурбаш заявила, что еще несколько недель назад узнала о том, что в отношении нее генпрокуратура возбудила уголовные дела. Сложившаяся ситуация была для артистки предсказуемой, однако она не ожидала, что "будут такие тяжелые статьи".

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На родине Агурбаш обвиняют в разжигании социальной вражды и публичном оскорблении президента. Согласно этим статьям, певице грозит до 12 лет лишения свободы. Но Анжелика является гражданкой России, поэтому певица не боится экстрадиции в Белоруссию.

Однако артистка все-таки опасается за свою безопасность, ведь, по ее мнению, может произойти все что угодно. Размышляя об этом, она вспомнила посадку самолета Ryanair в минском аэропорту и задержание Романа Протасевича.

"Меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия", – считает Анжелика.

Также Агурбаш опровергла информацию о том, что она обращалась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Певица отметила: ее слова неверно интерпретировали. Она пояснила, что лишь хотела бы обратиться к российскому лидеру и к мировому сообществу.

Напомним, Анжелика Агурбаш является сторонницей протестов в Белоруссии. Она выступает против действующей власти в республике и призывает народ бороться с режимом.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 09:53 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость793276
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Про Агурбаш - запасаемся попкорном. ДенюШку на шатание Белоруссии она получила от Ходора... О, как!!! Мешок с деньгами. Речь идёт о 400 тысячах долларов. В такую сумму Агурбашиха оценила свои услуги в качестве Иуды.
Гость793276
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ВЫДАТЬ ЕЕ, НЕМЕДЛЕННО! ВОТ ОНА ЧИСТАЯ ЗМАГАРКА!
Гость794017
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Тебя посодют, а ты не воруй! - Семен Васильевич! Вы же у меня в доме! - Твой дом - тюрьма! - Инка, что делать? - Сухари сушить! ©
%рен90%0лен
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можем гражданства вмиг лишить,хоть ты и не %36е4ка,никто в натуре не поможет,"спасёт"лишь только встречка !!!!
1

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