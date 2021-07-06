Известие о психическом состоянии принца Гарри всполошило народ

Журналист Омид Скоби, который пишет о жизни Герцогов Сассекских, посоветовал членам монаршей семьи провести пресс-конференцию на эту тему. Это заявление вошло в новый документальный фильм о королевской семье Великобритании.
Биограф использовал интервью принца Гарри от 2019 года, сообщает "Радио 1". В нем он поведал о том, что они с братом – принцем Уильямом – всегда готовы поддержать друг друга. Но данная фраза не имела ничего общего с психическим здоровьем мужа Меган Маркл и вероятнее всего относилась к конфликту между братьями из-за отношений экс-актрисы с родственниками принца Гарри.
Подобное поведение Одина Скоби вызвало резкую критику со стороны интернет-пользователей. Они посчитали, что журналист спровоцировал сплетни и слухи на ровном месте.
Напомним, ранее принцы Гарри и Уильям выразили свое отношение к скандальному памятнику своей матери – принцессе Диане. По мнению братьев, работа скульптора получилась великолепной. Напомним, 1 июля ей исполнилось бы 60 лет. Принцесса Диана трагически погибла в возрасте 36 лет.
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