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Шоу-бизнес
Известие о психическом состоянии принца Гарри всполошило народ

Известие о психическом состоянии принца Гарри всполошило народ

Биограф Меган Маркл дал основу для слухов о состоянии здоровья принца Гарри.
прочитано 676 раз

Журналист Омид Скоби, который пишет о жизни Герцогов Сассекских, посоветовал членам монаршей семьи провести пресс-конференцию на эту тему. Это заявление вошло в новый документальный фильм о королевской семье Великобритании.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Биограф использовал интервью принца Гарри от 2019 года, сообщает "Радио 1". В нем он поведал о том, что они с братом – принцем Уильямом – всегда готовы поддержать друг друга. Но данная фраза не имела ничего общего с психическим здоровьем мужа Меган Маркл и вероятнее всего относилась к конфликту между братьями из-за отношений экс-актрисы с родственниками принца Гарри.

Подобное поведение Одина Скоби вызвало резкую критику со стороны интернет-пользователей. Они посчитали, что журналист спровоцировал сплетни и слухи на ровном месте.

Напомним, ранее принцы Гарри и Уильям выразили свое отношение к скандальному памятнику своей матери – принцессе Диане. По мнению братьев, работа скульптора получилась великолепной. Напомним, 1 июля ей исполнилось бы 60 лет. Принцесса Диана трагически погибла в возрасте 36 лет.

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Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agenc/ www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 06:37 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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