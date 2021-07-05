Генпрокуратура Белоруссии требует выдать популярную российскую певицу

Белорусские власти обвиняют известную российскую певицу в возбуждении социальной вражды и оскорблении президента Лукашенко

Белорусская Генеральная прокуратура подтвердила, что еще в мае текущего года возбудила два уголовных дела против популярной в России певицы Анжелики Агурбаш. 5 июля ведомство через свой телеграмм-канал распространило заявление с требованием экстрадировать звезду в Белоруссию.

Российской исполнительнице предъявлены обвинения по третьей части статьи 130 и второй части статьи 368 УК РБ. По версии надзорного ведомства, Агурбаш с августа прошлого года начала злостно нарушать белорусский уголовный кодекс. Так, прокуратура считает, что певица размещала в социальных сетях и на ютуб-каналах информацию, которая может возбудить социальную вражду по отношению к чиновникам и силовикам, относящимся лояльно к действующему политическому режиму в Белоруссии.

Более того, ряд высказываний Агурбаш, как заявили в прокуратуре, оскорбляют президента республики Александра Лукашенко. Сообщается, что певица обвинила главу государства в совершении очень серьезных преступлений. При этом она действовала вместе с сообщниками, которых, как уточнили в ведомстве, не удалось установить.

В Белоруссии в отношении российской певицы заочно выбрана мера пресечения – после экстрадиции ее хотят заключить под стражу. Сейчас уголовные дела находятся в ведении Следственного комитета РБ. Генеральная прокуратура просит российских коллег выдать Агурбаш белорусской стороне для привлечения в качестве обвиняемой и дальнейшего суда.