"Он мастер в этом деле": Меладзе вылил ушат грязи на подлого Корчевникова

Валерий Меладзе на дух не переносит Бориса Корчевникова.

Певец Валерий Меладзе недолюбливает отечественное телевидение. Артист отказывается от интервью и не участвует в популярных шоу. Особо остро вокалист реагирует на телеведущего Бориса Корчевникова. Своего негативного отношения к шоумену Меладзе не скрывает.

Во время беседы с Ксенией Собчак Валерий Меладзе заявил, что Борис Корчевников и его программа представляют опасность для молодежи. Валерий вылил ушат грязи на Бориса. По словам певца, телеведущий испытывает удовольствие, выведывая сальные подробности. Дескать, он кайфует, поступая подло по отношению к гостям своей программы.

Меладзе не боится гнева поклонников Корчевникова. Своего мнения о телеведущем он не поменяет ни при каких обстоятельствах.

Отметим, что именно в шоу Корчевникова "Судьба человека", которое выходит на телеканале "Россия 1", экс-жена Меладзе рассказала о его неверности. Кроме того, недавно в эфире программы прозвучали обвинения Ани Лорак в адрес брата вокалиста – продюсера Константина Меладзе. Ани обвинила Константина в домогательствах.

Артист признался также, что долгое время не мог решиться посмотреть интервью бывшей жены Ирины Меладзе шоумену Борису Корчевникову. По словам вокалиста, рассказ экс-супруги в студии шоу "Судьба человека" получился очень откровенным. Валерий не держит зла на бывшую избранницу.

"Она же больше рассказывала о себе, о своей жизни. По-моему, Бориса Корчевникова это немножко обламывало. Он все время пытался ее… Он мастер в этом деле, влезть под кожу", – сказал Валерий Меладзе.