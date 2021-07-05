После визита священника в палату МакSим заговорили об отключении от ИВЛ

Врачи уверяют, что на поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) человек может прожить очень долго. Однако это возможно при условии, если общее состояние пациента будет стабильным и не будет давать ухудшений.
Российская певица МакSим (Марина Абросимова-Максимова – настоящее имя певицы – прим. ред.) подключена к аппарату ИВЛ уже третью неделю подряд, пребывая в медикаментозной коме.
Никаких прогнозов по поводу исцеления артистки медики не делают. Однако на днях стало известно, что близкие певицы решили пригласить к ней в палату священника. Отец Лука, духовный наставник МакSим, причастил и пособоровал ее. Обычно так делают, когда надеяться уже особо не на что.
По словам представительницы артистки Яны Богушевской, о выведении из искусственной комы, отключении МакSим от ИВЛ и самостоятельном дыхании пока речи не идет. Положение певицы продолжает оставаться критическим, сообщает Пятый канал.
Напомним, 18 июня Богушевская заявила, что госпитализированную певицу МакSим врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор.
Ранее "Дни.ру" писали, что директор певицы МакSим призвала россиян молиться за ее выздоровление. Пиар-менеджер артистки, которая тоже болеет пневмонией и лечится дома, рассказывала, что вся команда певицы слегла с ковидом. При этом удивительно, что у самой МакSим коронавирус так и не подтвердился.
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