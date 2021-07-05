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Шоу-бизнес
После визита священника в палату МакSим заговорили об отключении от ИВЛ

После визита священника в палату МакSим заговорили об отключении от ИВЛ

Российская певица МакSим не может дышать без помощи аппарата искусственной вентиляции легких.
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Врачи уверяют, что на поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) человек может прожить очень долго. Однако это возможно при условии, если общее состояние пациента будет стабильным и не будет давать ухудшений.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Российская певица МакSим (Марина Абросимова-Максимова – настоящее имя певицы – прим. ред.) подключена к аппарату ИВЛ уже третью неделю подряд, пребывая в медикаментозной коме.

Никаких прогнозов по поводу исцеления артистки медики не делают. Однако на днях стало известно, что близкие певицы решили пригласить к ней в палату священника. Отец Лука, духовный наставник МакSим, причастил и пособоровал ее. Обычно так делают, когда надеяться уже особо не на что.

По словам представительницы артистки Яны Богушевской, о выведении из искусственной комы, отключении МакSим от ИВЛ и самостоятельном дыхании пока речи не идет. Положение певицы продолжает оставаться критическим, сообщает Пятый канал.

Напомним, 18 июня Богушевская заявила, что госпитализированную певицу МакSим врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор.

Ранее "Дни.ру" писали, что директор певицы МакSим призвала россиян молиться за ее выздоровление. Пиар-менеджер артистки, которая тоже болеет пневмонией и лечится дома, рассказывала, что вся команда певицы слегла с ковидом. При этом удивительно, что у самой МакSим коронавирус так и не подтвердился.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 15:43 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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