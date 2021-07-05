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Шоу-бизнес
Заявлено о возвращении Меган Маркл к Елизавете II после скандала

Заявлено о возвращении Меган Маркл к Елизавете II после скандала

В Великобритании с ужасом обсуждают возможное посещение Лондона принцем Гарри и Меган Маркл.
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В первый месяц осени королевская семья отметит памятную дату – день рождения покойной принцессы Дианы. На самом деле мать принцев Гарри и Уильяма появилась на свет в июле, но мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Предполагается, что герцоги Сассекские приедут вместе. Но, в отличие от принца Гарри, подданные Елизаветы II не желают видеть его супругу. Согласно опросу британцев, большинство критически настроены по этому поводу. Виною тому скандальные высказывания и жалобы Меган Маркл на королевскую семью.

Возможно, жена принца Гарри останется в США из-за недавнего рождения дочери. Но в следующем году в Великобритании состоятся празднества по случаю 70-летия восшествия на престол Елизаветы II. На эти важные мероприятия супруги точно отправятся вместе. Королевский эксперт Даниэл Эльзер уверен, что для дворца это станет кошмаром.

Напомним, ранее принц Гарри уже побывал на Родине, приняв участие в открытии памятника принцессе Диане. Меган Маркл с ним не было – она осталась с детьми в США.

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Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 15:22 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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