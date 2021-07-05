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Шоу-бизнес
Эксперт о диагнозе покойного Меньшова: Могли спасти

Эксперт о диагнозе покойного Меньшова: Могли спасти

Около двух недель 81-летний режиссер боролся с коронавирусной инфекцией. Сегодня утром стало известно, что врачам не удалось спасти легенду.
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Смерть Владимира Меньшова стала настоящей трагедией для всей страны. В социальных сетях близкие, друзья, коллеги и поклонники таланта великого артиста и режиссера с самой первой минуты публикуют трогательные посты и выражают свои соболезнования.

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Выяснилось, что с 22 июня Владимир Валентинович находился в больнице. С утра ему стало хуже, и медики решили незамедлительно госпитализировать артиста. Позднее стало известно, что у знаменитости была диагностирована двусторонняя пневмония, а также третья степень дыхательной недостаточности. Сейчас в той же больнице находится и вдова легенды, Вера Алентова. Родственники не дают комментариев о состоянии актрисы.

Пульманолог Сергей Пурясев рассказал, что дыхательная недостаточность, с которой Владимира Меньшова госпитализировали, означает то, что пациент задыхался даже в состоянии покоя. Аппарат ИВЛ был необходим, к такому выводу пришли и лечащие врачи. Однако он взял на себя только функции легких, а сердце артиста продолжало биться. В какой-то момент оно не выдержало нагрузки.

Медицинский работник отметил, что аппарат не в состоянии помочь, если от коронавирусной инфекции в легких "обуглились" альвеолы. По его мнению, пациентов с такими тяжелыми диагнозами в возрасте старше 65 лет вылечить почти невозможно. Однако можно попробовать предотвратить подобное и тем самым спасти людей. "Пожилым важно прививаться. На сто процентов не спасет от заражения, но избавит от реанимации и осложнений", – заявил он.

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Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 15:12 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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