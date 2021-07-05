Рязанова раздавлена смертью Меньшова: Тяжело говорить

Сегодня страну облетела страшная новость. Скончался великий Владимир Меньшов. Звезда легендарной кинокартины "Москва слезам не верит" прокомментировала трагедию.

Раиса Рязанова рассказала "РИА ФАН", что уже крайне устала от постоянных звонков журналистов. Она отметила, что новость просто сразила ее. Актриса не ожидала такого страшного исхода. По словам знаменитости, пока ей "тяжело говорить" о смерти великого человека, который "дал ей дорогу в жизнь".

Около недели назад легендарному режиссеру и артисту поставили страшный диагноз. Он заразился коронавирусной инфекцией. Некоторые СМИ отмечали, что болезнь протекает в легкой форме, а потому ни у кого даже не было мысли, что все может закончиться так. Об ухудшениях самочувствия Владимира Меньшова не сообщалось. Детали произошедшего пока уточняются, о месте и времени прощания с легендой также будет известно позднее.

Трогательные публикации выложили многие друзья, коллеги и почитатели таланта знаменитости. Его дочь, Юлия Меньшова, показала пользователям несколько архивных черно-белых снимков Владимира Валентиновича, а также знаменитые кадры из фильма "Любовь и Голуби". Подписчики актрисы выразили свои глубочайшие соболезнования семье.

Владимир Меньшов был культовым советским и российским режиссером, артистом, продюсером и педагогом. Каждый его воспитанник считает встречу с ним невероятной удачей и преклоняется перед талантом народного артиста РСФСР. Многие отметили, что смерть Владимира Валентиновича является колоссальной потерей для всей страны.