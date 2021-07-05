Страшная трагедия выбила Галкина из колеи: Трудно подобрать слова

Известие о смерти знаменитого режиссера Владимира Меньшова шокировало артиста Максима Галкина.

Лауреата премии "Оскар" не стало утром 5 июля. В пресс-службе "Мосфильма" сообщили, что смерть прославленного кинодеятеля наступила от последствий коронавирусной инфекции. Владимиру Меньшову был 81 год.

Одним из первых на страшную трагедию отреагировал Максим Галкин. В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал фотографию Меньшова. Он признался, что смерть мэтра выбила его из колеи.

"Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений", – написал он.



Галкин выразил глубокие соболезнования родным Меньшова и добавил, что его фильмы будут помогать людям жить дальше. "Спасибо, что были в нашей жизни. Вечная память", – заключил артист.

Послание Галкина довело пользователей Сети до слез. Многие рассказали, что время от времени пересматривают картины Владимира Меньшова. "Его фильмы просто живут в нас!", "Уходят легенды. Мы должны помнить и не только помнить, но и держать планку, заданную такими людьми", – поделились комментаторы.

О госпитализации режиссера стало известно в конце июня. Однако тогда состояние Владимира Меньшова не вызывало больших опасений. В окружении народного артиста сообщили, что он переносил инфекцию в легкой форме. Дата и место прощания с кинодеятелем будут объявлены позднее.