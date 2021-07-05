Недавно родившая Пожарская показала самое сокровенное

Диана Пожарская лишь после родов решилась показать беременный живот.

Пожарская и Янковский долгое время скрывали свой роман от поклонников. Артисты не подтверждали множившиеся в Сети слухи и даже говорили об отношениях с другими партнерами. Тем не менее, в конце июня Диана Пожарская родила сына от Ивана Янковского, а вскоре в СМИ появилась информация и об их тайной свадьбе.

Судя по всему, счастливые супруги перестали бояться сглаза и решили поделиться с поклонниками самыми приятными моментами, которые до сих пор приходилось скрывать. Диана Пожарская накануне опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором она запечатлена на поздних сроках беременности. При этом на безымянном пальце актрисы красуется особенное кольцо. Сама Пожарская назвала этот кадр и все, что за ним стоит, "лучшим приключением в своей жизни".

В ответ поклонники Дианы с жаром принялись поздравлять молодую маму и оставили ей множество комплиментов:

"Наконец-то мы дождались твоих беременных фоточек" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это было неожиданно, но поздравляю вас ребята, счастья и успехов вам в вашей семье", "какая же ты красавица!!! Растите здоровыми и счастливыми", "Кольцо на пальце и у нее, и у Вани. Я так счастлива за них".

Ранее о счастливых переменах в личной жизни сообщил и сам Иван Янковский. Актер показал своим поклонникам трогательное фото с Дианой Пожарской и новорожденным сыном Олегом.