У Янковского и Пожарской родился ребенок

Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. 26 июня у пары родился сын.

О радостном событии сообщил сам Янковский в своем "Инстаграме". Артист добавил, что мальчика назвали Олегом — в честь прославленного артиста Олега Янковского. Поклонники поздравили звезду сериала "Топи" с новым этапом в жизни.