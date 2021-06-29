У Янковского и Пожарской родился ребенок

Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. 26 июня у пары родился сын.
О радостном событии сообщил сам Янковский в своем "Инстаграме". Артист добавил, что мальчика назвали Олегом — в честь прославленного артиста Олега Янковского. Поклонники поздравили звезду сериала "Топи" с новым этапом в жизни.
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