"Только молитвы могут помочь": директор призвала россиян молить бога за МакSим

Директор певицы Максим Маргарита Соколова рассказала о том, что происходит с артисткой сейчас.

Сегодня практически вся страна переживает за здоровье 38-летней артистки, которая уже пару недель находится в очень тяжелом состоянии. У звездной пациентки уже 80-процентное поражение легких, ее болезнь протекает непредсказуемо и врачи не могут дать никаких более-менее точных прогнозов. Недавно в больнице певицу Максим посетил ее духовный наставник отец Лука – Маргарита Соколова рассказала о том, как это было.

Во время визита священнослужителя артистка практически пришла в сознание, что само по себе является чудом. Отец Лука причастил и пособоровал певицу Максим – это доставило больной огромную радость. По словам Соколовой, надежда на выздоровление есть, хоть и говорить о какой-либо стабильности и полном сознании пока рано. Женщина призвала всех поклонников Марины Абросимовой молиться за нее и верить в чудо – об этом сообщили "7 Дней".

"Сейчас только молитвы ваши могут помочь," – подчеркнула помощница звезды.

Сам отец Лука молился о здоровье Марины с тех пор, как узнал ее о госпитализации. Певица знакома с игуменом более десяти лет – он венчал исполнительницу с первым супругом и крестил ее детей. Священнослужитель также призывал россиян взывать к богу об исцелении Абросимовой.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что врачи не знают, чем именно болеет певица Максим – ковид у нее так и не подтвердился.