"Как же тошно": фото обнаженной Волочковой вызвали оторопь

Балерина опубликовала новые снимки в своем популярном блоге. Подписчиков удивил выбор знаменитости.

Сперва на странице Анастасии Волочковой появился кадр, на котором она сидит на стуле, пока ее стилист делает ей прическу для выхода в свет. На столе рядом со звездой стоит кальян, что особенно возмутило пользователей. Сама же артистка обнажила ноги и широко улыбнулась в камеру. Фотографию балерина подписала, отметив, что радуется, когда салон красоты вдруг случается в ее доме и с ее близким другом.

Подписчики в "Инстаграме" знаменитости не одобрили такое ее появление. "Опомнитесь! Дурновкусие зашкаливает", "Окончание ног – это неэтично. Неприятно смотреть", "В такой позе он еще не видел своих клиентов", "Штаны забыли надеть", "А сесть то нормально слабо?", "Может скинуться на штаны?", "Видимо, больна", – писали они.

Однако еще более всех насторожил последний снимок Анастасии Волочковой. Она решила показать поклонникам, как проводит выходные. В очередной раз не обошлось без фирменного снимка на шпагате в купели. На кадре балерина сидит в красном купальнике после процедур. Она отметила, что прекрасно провела день.

Пользователи Сети подчеркнули, что начали беспокоиться за ее состояние, так как частые публикации такого толка, на их взгляд, могу обозначать лишь то, что с балериной что-то не так. "Как же тошно смотреть на это", "Талию прифотошопили", "Нет, точно какие-то проблемы. Нельзя же постоянно везде так ноги раздвигать", "Противно", "Сколько можно", "Только этим местом и зарабатывает", "Бабуля совсем того. И нечего больше показывать", – высказались в комментариях.

