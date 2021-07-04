Врачи разводят руками: сотрудница клиники о состоянии МакSим

Диагноз артистки обсуждают всей больницей. Вскрылись новые сведения о состоянии певицы МакSим.

Две недели назад певица МакSим сообщила подписчикам о тяжелой форме пневмонии. Впоследствии ее ввели в искусственную кому и обеспечили техникой для того, чтобы она могла дышать. С течением времени инфекция захватила бо́льшую часть легких звезды и практически не оставила ей шанса на выживание. Теперь же стало известно, что врачи не знают, чем именно болеет МакSим. По словам сотрудницы клиники, ковид у знаменитости так и не подтвердился.

Журналисты программы "Ты не поверишь!" обратились к служащим медицинского учреждения, где находится тяжелобольная звезда. Женщина, занятая подсобным хозяйством, сообщила, что медики развели руками, когда их спросили о певице. "Спрашиваем, корона? Говорят, может, и не корона. А тогда что?" — рассказала сотрудница больницы.

Как писали Дни.ру, состояние МакSим по данным на 4 июля остается крайне тяжелым. За жизнь певицы борются доктора и молится вся страна. Также стало известно, что две недели лечения артистки обошлись в миллион рублей. Дело в том, что знаменитость располагается в отделении повышенного комфорта в частной московской клинике. Ходят слухи, что МакSим спонсирует богатый покровитель, но эти данные пока не нашли официального подтверждения.