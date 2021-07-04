Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Воскресенье
4 июля
Лента новостей
13:46
"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова
13:30
На кладбище охнули: Могила Касаткиной и Колосова ужасающе просела
13:14
Петросян шокировал внешним видом после перенесенного ковида: Даже отпуск не помог
12:55
"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
12:55
"Рассчитывает, что снова будет нужен Западу": эксперт о непризнании Лукашенко российского Крыма
12:13
В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:46
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
11:35
"Все же ищут принца": 71-летняя Бабкина отмела любовника с лысиной
11:33
"Это эвакуация, это последний день Помпеи": Суздальцев о продаже Лукашенко белорусских ресурсов
11:13
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
10:56
Появились новые подробности госпитализации певицы МакSим
08:19
Отказавшемуся от бутылки Моргенштерну поставили капельницу
06:23
"Не поддавайся": заплеванная завистливыми толстухами Михалкова нашла поддержку
04:36
"На небесах гордится": Сын превратился в копию Михаила Круга
02:00
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 4 июля
00:09
Платье Топурии сравнили с салфетками для стола
22:21
"В диком стрессе": Петров столкнулся с внезапным поворотом судьбы
21:19
Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией
20:14
Курбан Омаров рассказал о новой любви: Всегда меня выслушает
18:16
Оплеванный памятник принцессе Диане вызвал гордость у ее сыновей
18:11
Дерзкая Туктамышева влезла в громкий скандал
17:49
Дочь Пескова всполошила народ траурным видом
17:36
71-летняя Бабкина прикрыла прелести тонким халатиком
17:24
Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"
17:20
Жена Петросяна облюбовала ветхие руины: Тянет на древнее
17:13
Первому каналу пришлось спасать пережившую пожар Селезневу
16:48
"Мама, ты что, погибаешь?": Казьмина шокировала подробностями жизни с детьми
16:37
В достоинство голого Моргенштерна вцепились мертвой хваткой
16:32
Скончался тренер олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике
15:52
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
15:45
"Будут брошены против народа": эксперт Жилин прокомментировал новую инициативу Киева
15:33
Популярный артист Бродвея умер после длительной борьбы с болезнью
14:49
Униженная Бузова дала отпор Михалкову
14:08
Ида Галич сменила фамилию после развода
14:05
На похоронах звезды сериала "Полицейский с Рублевки" прозвучали неожиданные слова: Злая шутка
13:52
Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе
13:50
"Бомба": Каменских в прозрачном платье произвела фурор
13:43
Янковский тайно женился после известия об отцовстве
13:41
Дружбе конец: Орлова свела счеты с лицемерной Бузовой
13:36
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: В Кремле ты чувствуешь себя как звезда кино
13:27
Политолог Злобин рассказал о реакции жителей США на итоги встречи Путина и Байдена
13:03
Поражено 80% легких: организм тяжелобольного Петра Мамонова сдался
12:55
"Бедная девочка": Орбакайте упекла маленькую дочь в клинику
12:51
Кудрявцева пригрозила Волочковой и Цискаридзе
12:49
"Второго шанса не будет": Ради умирающей МакSим запустили всенародную акцию
12:32
"Настало время": Цискаридзе крепко обнял и поцеловал красавчика-блондина
12:21
Володин рассказал о принятых в поддержку семей законах
12:08
Цекало не общается с Ургантом из-за молодой жены
11:58
"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу
11:31
Асмус шокировала снимком из больничной палаты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Униженная Бузова дала отпор Михалкову
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой
"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович
Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова

"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова

Актер и музыкант Петр Мамонов четвертые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
прочитано 219 раз

Неделю назад Петра Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке из-за заражения коронавирусом. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Легкие актера поражены на 80%. О здоровье знаменитости охотно говорит его супруга Ольга. В беседе с журналистами она отмечала: организм Петра быстро сдался.

ПО ТЕМЕ

Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Поражено 80% легких: организм тяжелобольного Петра Мамонова сдался

Супругу Мамонова очень пугает статистика. По ее словам, выживают всего 15% пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. К несчастью, Ольга не может даже навестить супруга, ведь в больницу никого не пускают. Медучреждение обнесено колючей проволокой, на территории находится охрана.

Рассказывая о состоянии своего супруга, Мамонова уточнила, что он не разговаривает. "Недоступен, как растение", – описала женщина. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Ольга отметила, что Петр не вакцинировался от коронавируса, а также добавила, что обязательно пойдет прививаться.

Напомним, несколько месяцев назад Петр Мамонов дал интервью Ксении Собчак. Актер признался журналистке, что в молодости увлекался алкоголем и запрещенными веществами. То время актер ненавидит, зависимость мешала ему жить. Ему казалось, что он пил, так как для столь тонкого человека этот ужасный мир был просто невмоготу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 13:46 Источник: ТК "Звезда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова

Всплыла удивительная история
Шоу-бизнес

Петросян шокировал внешним видом после перенесенного ковида: Даже отпуск не помог

Артист опубликовал видео

Шоу-бизнес

"Бедная девочка": Орбакайте упекла маленькую дочь в клинику

Звезду закидали камнями
Шоу-бизнес

"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой

Ольгу втоптали в грязь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+