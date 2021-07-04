"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова

Неделю назад Петра Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке из-за заражения коронавирусом. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Легкие актера поражены на 80%. О здоровье знаменитости охотно говорит его супруга Ольга. В беседе с журналистами она отмечала: организм Петра быстро сдался.
Супругу Мамонова очень пугает статистика. По ее словам, выживают всего 15% пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. К несчастью, Ольга не может даже навестить супруга, ведь в больницу никого не пускают. Медучреждение обнесено колючей проволокой, на территории находится охрана.
Рассказывая о состоянии своего супруга, Мамонова уточнила, что он не разговаривает. "Недоступен, как растение", – описала женщина. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Ольга отметила, что Петр не вакцинировался от коронавируса, а также добавила, что обязательно пойдет прививаться.
Напомним, несколько месяцев назад Петр Мамонов дал интервью Ксении Собчак. Актер признался журналистке, что в молодости увлекался алкоголем и запрещенными веществами. То время актер ненавидит, зависимость мешала ему жить. Ему казалось, что он пил, так как для столь тонкого человека этот ужасный мир был просто невмоготу.
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