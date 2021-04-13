"Это просто плен": Мамонов признался в наркозависимости

Почти 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов рассказал, что ему пришлось пережить и почему он ненавидит свою "пьяную молодость".

14 апреля артист отметит 70-летие. Накануне юбилея Петр Мамонов стал гостем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" и раскаялся в ошибках своей молодости.

Артист признался, что в молодые годы он увлекался запрещенными веществами. Это увлечение часто мешало ему жить. Например, однажды во время римских гастролей с группой "Звуки Му" из-за его выходки весь коллектив чуть не опоздал на самолет. Мамонов вспомнил, как будучи "под кайфом", он думал, что он итальянец и ползал по кустам в одном из парков, а коллеги в это время кричали, что пора улетать и чуть не получили сердечный приступ.

В беседе с Ксенией Собчак, артист признался, что просто ненавидит то время, когда он был в плену у злых сил. По словам Мамонова, как только человек начинает служить этим силам, он становится их рабом. Эти силы все время подталкивали его выпить еще и еще. Ему казалось, что он пил, так как для столь тонкого человека этот ужасный мир был просто невмоготу. Теперь Мамонов понимает:

"Все очень просто: кто кому служит, тот тому и раб."

Также вспоминая о годах бурной молодости, артист признался, что никогда не был лишен женского внимания и спутницы у него всегда были самые красивые. Петр Мамонов был настроен к дамам самым поэтичным образом, однако в их отношении к нему немалую роль играли деньги.