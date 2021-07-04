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Шоу-бизнес
Появились новые подробности госпитализации певицы МакSим

Появились новые подробности госпитализации певицы МакSим

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, уже две недели находится в коме.
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МакSим госпитализировали 15 июня в частную клинику, позже ее доставили в 52-ую больницу. Врачи поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени". Состояние певицы быстро ухудшалось, поэтому было принято решение ввести ее в искусственную кому. Специалисты делают все, чтобы артистка выздоровела.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Певица две недели провела в VIP-палате. Говорят, дорогостоящее лечение исполнительницы хита "Знаешь ли ты" оплатил ее любовник. Якобы он отдал миллион рублей. Кто является богатым покровителем МакSим, точно неизвестно. Но авторы программы "Ты не поверишь!" предположили, что им может быть невролог Рамиль Артюшев.

Мужчину заметили на торжестве, которое устроила певица в день своего 38-летия. Врач преподнес артистке огромный букет роз. Также, по слухам, именно Рамиль помог МакSим справиться с алкогольной зависимостью. К слову, в то время певица дважды попадала в реанимацию.

Журналисты решили пообщаться с Артюшевым по телефону, но невролог стал отрицать какую-либо связь со знаменитостью. "Чей друг? У вас ошибочная информация", – сказал мужчина.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что ради МакSим запустили всенародную акцию. Неравнодушные россияне делятся публикациями в соцсетях с хештегом #МакSимживи. В них размещают кадры с выступлений артистки, ее фотографии и скриншоты страниц с ее композициями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 10:56 Источник: НТВ / "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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