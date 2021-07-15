Баскова уложили рядом с Киркоровым

Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Ему же открыли и именную звезду на Аллее славы перед Витебским летним амфитеатром.

Николай Басков был лауреатом конкурса "Романсиада", побеждал на Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов, пел партию Ленского в "Евгении Онегине", Измаила в "Набукко" и Спакоса в "Клеопатре". Он блистал на сцене Большого театра и исполнял пел дуэтом с Монсеррат Кабалье. А сегодня выступает с Даней Милохиным и поет про золотые чаши и золотые цепи, сидя на золотом же унитазе, как было на премии "МУЗ-ТВ". И тем самым он постоянно привлекает к себе внимание, заставляет о себе говорить снова и снова.

Появившаяся в Витебске именная звезда – уже третья для исполнителя после звезд возле ГЦКЗ "Россия" (ныне снесен) в Москве и в Крыму. Причем, по иронии судьбы, заложили ее рядом со звездой Филипп Киркорова, которая появилась тут годом ранее. А Король и Император российской сцены всегда конкурируют и соперничают – в масштабности шоу, дороговизне костюмов... В шутку, конечно!

Киркоров впервые побывал на "Славянском базаре" в 1994 году. С тех пор он дал тут шесть сольных концертов. А Басков приезжает в Витебск с 1999-го "Это был мой первый фестиваль, когда я только появился на сцене и сделал первый шаг, – рассказал певец. – Тут состоялось мое боевое крещение, а теперь тут появилась моя звезда – история закольцевалась!"