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Шоу-бизнес
"Ух ты": 52-летняя Бондарчук взбудоражила народ торчащими сосками

"Ух ты": 52-летняя Бондарчук взбудоражила народ торчащими сосками

Сейчас Светлане Бондарчук 52 года, но ее внешним данным и фигуре все еще завидуют даже самые молодые поклонницы. Дива прикладывает много усилий, чтобы оставаться такой.
прочитано 292 раза

Сейчас знаменитость начала часто делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. Во время брака с режиссером она практически не говорила об их отношениях и совместных планах. Однако теперь все изменилось. Светлана снимает свой собственный проект на "Ютубе", активно ведет личный блог и делится с пользователями пикантными снимками.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Многие поклонники с нетерпением ждут нового архивного снимка Светланы Бондарчук. В последнее время она начала все чаще публиковать фотографии, сделанные в молодости. Интересно, что многие из снимков – дело рук нынешнего супруга Сергея Харченко. Дизайнер и бизнесмен уже долгое время считает модель своей музой. Теперь он помогает ей и с проектом на видеохостинге.

Накануне в личном блоге ведущей появилась серия снимков. Особенно внимание поклонников привлекла черно-белая фотография. На кадре молодая дива стоит совершенно голая. Ее тело прикрывает лишь темная прозрачная шаль, из-под которой достаточно четко просвечивается упругий бюст юной звезды. Поклонники пришли в восторг.

Многие отметили, что Светлана Бондарчук почти не изменилась. "Это космос", "Ух ты!", "Очень красивая", "На все времена", "Звезда пленительного счастья", "Нежность", "Вы красотка и тогда, и сейчас", "Божественно", "Не изменились", "Какая роскошь", "Невероятная красавица", "Света, Вы фея", – писали они.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 09:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость804910
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Да лучше бы зубы себе сделала, а не сиськами трясла в преклонном возрасте. Что то бабки активизировались, выставляют свои дряхлые прелести везде где можно. Ни какой совести нет
128765
Пожаловаться Ответить
еще одна рухлядь вылезла
1

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