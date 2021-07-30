"Ух ты": 52-летняя Бондарчук взбудоражила народ торчащими сосками

Сейчас знаменитость начала часто делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. Во время брака с режиссером она практически не говорила об их отношениях и совместных планах. Однако теперь все изменилось. Светлана снимает свой собственный проект на "Ютубе", активно ведет личный блог и делится с пользователями пикантными снимками.
Многие поклонники с нетерпением ждут нового архивного снимка Светланы Бондарчук. В последнее время она начала все чаще публиковать фотографии, сделанные в молодости. Интересно, что многие из снимков – дело рук нынешнего супруга Сергея Харченко. Дизайнер и бизнесмен уже долгое время считает модель своей музой. Теперь он помогает ей и с проектом на видеохостинге.
Накануне в личном блоге ведущей появилась серия снимков. Особенно внимание поклонников привлекла черно-белая фотография. На кадре молодая дива стоит совершенно голая. Ее тело прикрывает лишь темная прозрачная шаль, из-под которой достаточно четко просвечивается упругий бюст юной звезды. Поклонники пришли в восторг.
Многие отметили, что Светлана Бондарчук почти не изменилась. "Это космос", "Ух ты!", "Очень красивая", "На все времена", "Звезда пленительного счастья", "Нежность", "Вы красотка и тогда, и сейчас", "Божественно", "Не изменились", "Какая роскошь", "Невероятная красавица", "Света, Вы фея", – писали они.
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