Бондарчук похвасталась связями с состоятельными людьми

Светлана Бондарчук очень рада тому, что вокруг нее много богатых друзей.

Бывшая жена Федора Бондарчука никогда не знала настоящей бедности. Ее семья была обеспеченной, хоть и не считала себя какой-то уж очень богатой. Родители всегда заботились о том, чтобы тогда еще маленькая Света хорошо выглядела: привозили ей модные вещи из-за границы, давали деньги на обновки. Все это наложило отпечаток на мировоззрение уже взрослой Светланы Бондарчук.

Недавно телеведущая стала героиней ютуб-шоу "FAMETIME TV", где призналась, что для жизни ей нужно много денег. У блондинки есть собственное ютуб-шоу, которое приносит ей даже больший доход, чем многолетняя работа в глянце. Кроме того, Светлана является владелицей бизнеса. Благодаря своим заработкам, она вполне может позволить себе роскошную жизнь, но считает, что человеку никогда не бывает достаточно того, что он имеет.

В ходе беседы экс-супруга Федора Бондарчука похвасталась тем, что круг ее общения в основном состоит из богатых людей. Светлана восхищается тем, как отдыхают ее состоятельные друзья. Многие из них являются владельцами роскошных яхт. Сама Бондарчук тоже мечтает о большом судне длиной от 40 метров. Женщина очень любит отдыхать на яхте. Пока она не может позволить себе такую покупку, но часто получает приглашения на борт от богатых друзей, чему очень рада. В числе других еще не осуществившихся желаний блондинки – жилье у моря и дорогостоящий микроавтобус.

Ранее Светлана Бондарчук также рассказала о причинах развода с известным режиссером.