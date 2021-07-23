"Зияющая пустота": Светлана Бондарчук впервые заговорила об истинных причинах развода

Светлана Бондарчук нашла в себе силы вспомнить, почему оборвался ее, казалось бы, идеальный брак с режиссером.

Светлана и Федор Бондарчук прожили вместе более 20 лет. В браке они родили и воспитали двоих детей. Поклонники пары считали звездную семью чуть ли не образцом для подражания. Однако пять лет назад Светлана Бондарчук и ее знаменитый супруг огорошили фанатов заявлением о разводе.

Телеведущая и модель всегда избегала разговоров о том, что побудило ее расстаться с мужем. В Сети ходили слухи о неверности режиссера, но официального подтверждения этой информации не было. Теперь же Светлана стала героиней ютуб-шоу "FAMETIME TV" и, наконец, заговорила об истинных причинах развода.

52-летняя блондинка призналась, что на закате тех отношений она была очень одинока, и это чувство не покидало ее даже тогда, когда вокруг были люди. Когда знаменитость поняла, что в браке возникла по-настоящему "зияющая пустота", то ей пришлось найти в себе силы и смелость расстаться.

Сегодня Светлана уже не чувствует себя одинокой – она счастлива в новом браке. Год назад блондинка вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Кстати, во второй раз женщине, наконец, удалось сделать свадьбу настоящим торжеством, а саму себя почувствовать прекрасной невестой. Как оказалось, свадьба с Федором Бондарчуком была довольно скромной и тихой.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что замужняя Светлана Бондарчук призналась в любви к еще одному мужчине.