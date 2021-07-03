В достоинство голого Моргенштерна вцепились мертвой хваткой

Эпатажные выходки Моргенштерна сменяются одна за другой. Не случайно рэпер называет себя гением рекламы, ведь он бесподобно играет на эмоциях и хейтеров, и поклонников.
Недавно артист снялся голышом на частном самолете — он летел вместе со своей невестой Диларой, а также ее и своими родственниками на отдых. Моргенштерн не постеснялся сверкнуть обнаженными гениталиями перед будущей тещей и другими людьми. Кроме того, снимки голого артиста распространились по Сети и у многих вызвали повышенный интерес. Среди них оказался и критик Сергей Соседов, который неравнодушен к лицам мужского пола.
Музыкальный эксперт признался, что получил удовольствие от интимных фото Моргенштерна, однако в близких отношениях с артистом не заинтересован. Дело в том, что рэпер не подходит под типаж людей, которые привлекают критика. "Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных. Но смотреть на него приятно", — выразился впечатленный Соседов.
Критик объявил, что размер органа, который голый Моргенштерн показал на фото, совсем небольшой. Но также Сергей Соседов предположил, что в другом положении достоинство рэпера может выглядеть внушительно и мощно. "Может, он поднимается и становится огромным! Всякое бывает", — высказался критик.
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