В достоинство голого Моргенштерна вцепились мертвой хваткой

Музыкальный критик оценил достоинство известного рэпера. Сергей Соседов приятно удивился физической форме голого Моргенштерна.

Эпатажные выходки Моргенштерна сменяются одна за другой. Не случайно рэпер называет себя гением рекламы, ведь он бесподобно играет на эмоциях и хейтеров, и поклонников.

Недавно артист снялся голышом на частном самолете — он летел вместе со своей невестой Диларой, а также ее и своими родственниками на отдых. Моргенштерн не постеснялся сверкнуть обнаженными гениталиями перед будущей тещей и другими людьми. Кроме того, снимки голого артиста распространились по Сети и у многих вызвали повышенный интерес. Среди них оказался и критик Сергей Соседов, который неравнодушен к лицам мужского пола.

Музыкальный эксперт признался, что получил удовольствие от интимных фото Моргенштерна, однако в близких отношениях с артистом не заинтересован. Дело в том, что рэпер не подходит под типаж людей, которые привлекают критика. "Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных. Но смотреть на него приятно", — выразился впечатленный Соседов.

Критик объявил, что размер органа, который голый Моргенштерн показал на фото, совсем небольшой. Но также Сергей Соседов предположил, что в другом положении достоинство рэпера может выглядеть внушительно и мощно. "Может, он поднимается и становится огромным! Всякое бывает", — высказался критик.

