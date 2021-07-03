"Черная пантера": Бледанс вслед за Волочковой разделась для фотосессии

52-летняя актриса отправилась в грязелечебницу, расположенную в крымском городе Саки, и испробовала на себе всю силу лечебной грязи. В процессе знаменитость не забыла сделать провокационные снимки. Полностью раздевшись, Эвелина Бледанс густо обмазалась черной грязью, которая придала голому телу необычный эффект лаковой кожи.
Соответствующие фотографии актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте. На снимках можно хорошо разглядеть соблазнительную грудь звезды. Остальные интимные места предусмотрительно прикрыты благодаря правильно выбранной позе.
Фанаты артистки пришли в восторг от таких откровенных фото и оставили под постом множество комплиментов:
"Черная пантера" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как будто в кожаном комбезе!!! Классно!!!", "Выглядите Супер!Красотка!!!", "Вау!!!!!!!!! вот это даааааааааа", "как буд-то лаковый черный комбинезон!!!", "Ой, Эвелина, как же Вы прекрасны".
Бледанс рассказала подписчикам о том, как полезна такая процедура. К тому же, это оказалось отличным поводом для соблазнительных снимков. Кстати, несколькими годами ранее похожие кадры уже видели у Анастасии Волочковой, которая тоже любит продемонстрировать публике свои прелести.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Эвелина Бледанс задрала ноги перед известным режиссером.
Популярные темы форума
У вас уже пошли дожди?
Критические дни не регулярные
Сделала вакцину теперь плохо
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
Наталья вернулась
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?