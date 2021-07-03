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Шоу-бизнес
"Черная пантера": Бледанс вслед за Волочковой разделась для фотосессии

"Черная пантера": Бледанс вслед за Волочковой разделась для фотосессии

Эвелина Бледанс нашла способ красиво показать свою обнаженную фигуру.
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52-летняя актриса отправилась в грязелечебницу, расположенную в крымском городе Саки, и испробовала на себе всю силу лечебной грязи. В процессе знаменитость не забыла сделать провокационные снимки. Полностью раздевшись, Эвелина Бледанс густо обмазалась черной грязью, которая придала голому телу необычный эффект лаковой кожи.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Соответствующие фотографии актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте. На снимках можно хорошо разглядеть соблазнительную грудь звезды. Остальные интимные места предусмотрительно прикрыты благодаря правильно выбранной позе.

Фанаты артистки пришли в восторг от таких откровенных фото и оставили под постом множество комплиментов:

"Черная пантера" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как будто в кожаном комбезе!!! Классно!!!", "Выглядите Супер!Красотка!!!", "Вау!!!!!!!!! вот это даааааааааа", "как буд-то лаковый черный комбинезон!!!", "Ой, Эвелина, как же Вы прекрасны".

Бледанс рассказала подписчикам о том, как полезна такая процедура. К тому же, это оказалось отличным поводом для соблазнительных снимков. Кстати, несколькими годами ранее похожие кадры уже видели у Анастасии Волочковой, которая тоже любит продемонстрировать публике свои прелести.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Эвелина Бледанс задрала ноги перед известным режиссером.

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Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 06:12 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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