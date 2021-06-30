Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы

52-летняя Эвелина Бледанс одна воспитывает сына Семена. У девятилетнего мальчика синдром Дауна. Телеведущая все свое свободное время посвящает ребенку и не жалеет на него сил и средств.
Недавно Семену сделали операцию на коленных суставах. Из-за врожденной патологии (врожденный вывих наколенников) ему необходимо было хирургическое вмешательство. Эвелина Бледанс рассказала, как все прошло.
По словам телеведущей, она старалась сделать все, чтобы избежать операции, но ничего не вышло. В итоге мальчику пришлось вытерпеть очень многое. Семену сделали несколько операций на коленных суставах. Первую в России, вторую в Германии. Но6 по словам Эвелины Бледанс, в России результат получился лучше. При этом операцию делали в рамках ОМС. Телеведущая назвала Семена своим героем, ведь мальчик стойко переживал тяготы.
"Перевязки – куда мама не допускалась, и только слышала адские крики детей из-за двери", – написала Эвелина Бледанс в "Инстаграм".
Напомним, Семен родился у Эвелины Бледанс от Александра Семина. После рождения мальчика пара развелась. Му не смог справиться с трудностями, которые свалились на семью из-за диагноза ребенка. Сейчас отец Семена поддерживает связь с ним.
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