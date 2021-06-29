"Лежит, терпит": Бледанс откровенно о длительном лечении с особенным сыном

Эвелина Бледанс крайне внимательно относится к своему любимому сыну. Особенный мальчик родился в 2012 году.

Сейчас Семен уже стал неотъемлемой частью личного блога артистки. Поклонники активно интересуются его делами, а сами дива с радостью посвящает их в жизнь наследника. Мальчик растет достаточно самостоятельным и крайне активным. Эвелина часто отправляется с ним в интересные поездки, а вместе они проходят самые разные оздоровительные курсы.

На этот раз Эвелина Бледанс снова поехала с сыном на процедуры. Она рассказала, что вот уже целую неделю они находятся в центре и восхищены местом, в котором оказались. Сама артистка опубликовала фото в платье цвета фуксия около куста роз, а также различные кадры с терапии сына. Ребенок выглядит достаточно спокойным и довольным, сама же мама активно подбадривает его.

Знаменитость отметила, что в клинике есть все необходимое для восстановления. Она перечислила большое количество процедур и поинтересовалась у подписчиков, какая больше нравится им. Пользователи поддержали Бледанс и ее ребенка.

"Эвелина, восхищаюсь Вами и Вашим отношением к сыну! Будьте счастливы и здоровы", "Семочка, пусть лучики тепла дойдут до тебя! Будь здоровым и счастливым", "Какие вы молодцы, так держать", "Эвелина – просто героиня! Как восхищаюсь. Сын такой прекрасный", "Такой красивый мальчик", "Умничка Семен, лежит, терпит", "Вы просто супер мама", – писали комментаторы.

