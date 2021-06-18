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Шоу-бизнес
Экс-солистка "Ленинграда" намерена судиться со Шнуровым

Экс-солистка "Ленинграда" намерена судиться со Шнуровым

Бывшая коллега Сергея Шнурова Алиса Вокс намерена в судебном порядке решать финансовый спор с музыкантом.
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Исполнительница приобрела известность еще в 2012 году, будучи участницей популярного коллектива. Спустя четыре года девушка покинула музыкальную группировку и продолжила сольную карьеру. Теперь же экс-солистка решила судиться с Сергеем Шнуровым за песни, которые были созданы с её участием.

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Алиса Вокс возмущена тем, что она не получает гонораров за использование треков, соавтором которых она является. Юристы исполнительницы насчитали, что их клиентка уже недополучила как минимум 20 миллионов рублей из того, что ей причитается по праву. Как сообщил телеграм-канал "Baza", сначала адвокаты Вокс планируют подать досудебную претензию к ЗАО "ШнурОК", ООО "ШнурОК", и ООО "Первое музыкальное издательство". Если так спор улажен не будет, то придется обращаться в суд. Дело будет касаться авторских прав на 39 композиций, среди которых упоминается и легендарный трек "Экспонат", который был очень популярен в нашей стране несколько лет назад.


Напомним, что в 2016 году скандальный уход Алисы из "Ленинграда" получил большой резонанс среди поклонников. Сольная карьера исполнительницы продолжилась в похожем ключе, что сделало ее решение еще более непонятным. Ранее Алиса Вокс заявляла, что ее пути с коллективом разошлись из-за разногласий с Сергеем Шнуровым, но артистку до сих буквально заваливают вопросами на эту тему в каждом интервью.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 15:45 Источник: Телеграм, "Baza" • Требует проверки
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