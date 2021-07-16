"В пакете для картошки": Литвинова в странном наряде удивила россиян

54-летняя российская актриса Рената Литвинова для многих является иконой стиля. В ее "Инстаграм" полно интересных кадров, каждый из которых непременно становится обсуждаемым.
На днях она опубликовала очередное фото, на котором предстала в сдержанном платье серого оттенка. Актриса стояла перед зеркалом и внимательно смотрела на себя.
"Мышиный цвет – пожалуй, самый скромный и аристократичный", – написала Рената Литвинова.
Поклонники восхитились образом актрисы. Они отметили, что Литвинова обладает утонченным чувством стиля.
"Вы смотритесь прекрасно во всем, уверенна, даже в пакете для картошки, вы были бы не менее прекрасны"; "Жуть"; "В этом платье вы скорее как серая кошка, а не серая мышка", – написали поклонники. (Орфография и пунктуация авторов).
Напомним, ранее Рената Литвинова поделилась фото в оголяющем грудь наряде как у супермодели Беллы Хадид. Литвинова надела черное облегающее платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Ее образ дополнен крупным золотистым колье в виде человеческих легких — данный аксессуар прикрывал обнаженную грудь Литвиновой.
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