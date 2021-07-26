"Там что-то есть еще": диджей Грув о подноготной странного союза Киркорова и Давы

"Сейчас у нас все поют, все! – говорила героиня Людмилы Гурченко в фильме Анатолия Эйрамджана "Моя морячка". – Все, кто может набрать в легкие больше воздуха, и поэтому песня перестала быть дефицитом". Сегодня, когда сцену заполонили поющие блогеры и тиктокеры, понимаешь, что все обстоит именно так.
"Это весело, конечно, – убежден DJ Грув, – Но все это вовсе не имеет отношения к искусству и творчеству. Просто все хотят вылезти на хайпе на лайках, заполучить лишнюю популярность. Но я считаю, что все это – подростковая история. А настоящие артисты должны делать настоящую музыку".
"Для меня немного дико, когда уважаемые артисты вдруг заводят себе TikTok и делают ту же самую х*** (цензура – Прим. ред.), что и подростки", – вздыхает музыкант. Но при этом цирком уродов или парадом фриков все происходящее сегодня на сцене знаменитый диджей вовсе не считает. "Подобные явления выявляют и показывают тех звезд которым не надо подражать. Мы смотрим, что это ужас, и не должны на это ориентироваться", – считает он.
Недавно Басков спел с Даней Милохиным. "Коля хочет быть на одной волне с молодежью, ловить хайп, чтобы ничего не терять, – пояснил Евгений подобный порыв. – Такая же ситуация и у Филиппа Киркорова с Давой. Хотя я думаю, что там что-то есть еще – в плане того, чтобы сделать какую-то тиктокерскую историю".
Самому Груву создать что-то подобное совсем неинтересно. "Это не моя тема – пояснил он. – Зато сейчас я сделал танцпольный рейверский трэк с актером Сергеем Буруновым. Скоро ожидается релиз с Борисом Гребенщиковым. И хайп мне совсем не нужен".
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести