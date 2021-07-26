"Там что-то есть еще": диджей Грув о подноготной странного союза Киркорова и Давы

В Москве состоялась премьера сериала "Плохой доктор", который можно посмотреть в vip play. Одним из первых картину оценил Евгений Рудин, известный как DJ Грув. Корреспондент "Дни.ру" расспросил его о состоянии российского шоу-бизнеса.

"Сейчас у нас все поют, все! – говорила героиня Людмилы Гурченко в фильме Анатолия Эйрамджана "Моя морячка". – Все, кто может набрать в легкие больше воздуха, и поэтому песня перестала быть дефицитом". Сегодня, когда сцену заполонили поющие блогеры и тиктокеры, понимаешь, что все обстоит именно так.

"Это весело, конечно, – убежден DJ Грув, – Но все это вовсе не имеет отношения к искусству и творчеству. Просто все хотят вылезти на хайпе на лайках, заполучить лишнюю популярность. Но я считаю, что все это – подростковая история. А настоящие артисты должны делать настоящую музыку".

"Для меня немного дико, когда уважаемые артисты вдруг заводят себе TikTok и делают ту же самую х*** (цензура – Прим. ред.), что и подростки", – вздыхает музыкант. Но при этом цирком уродов или парадом фриков все происходящее сегодня на сцене знаменитый диджей вовсе не считает. "Подобные явления выявляют и показывают тех звезд которым не надо подражать. Мы смотрим, что это ужас, и не должны на это ориентироваться", – считает он.

Недавно Басков спел с Даней Милохиным. "Коля хочет быть на одной волне с молодежью, ловить хайп, чтобы ничего не терять, – пояснил Евгений подобный порыв. – Такая же ситуация и у Филиппа Киркорова с Давой. Хотя я думаю, что там что-то есть еще – в плане того, чтобы сделать какую-то тиктокерскую историю".

Самому Груву создать что-то подобное совсем неинтересно. "Это не моя тема – пояснил он. – Зато сейчас я сделал танцпольный рейверский трэк с актером Сергеем Буруновым. Скоро ожидается релиз с Борисом Гребенщиковым. И хайп мне совсем не нужен".