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Шоу-бизнес
Отощавший Шура сделал заявление после слухов о рецидиве рака

Отощавший Шура сделал заявление после слухов о рецидиве рака

Слухи вынудили Александра Медведева, более известного как Шура, вновь заговорить о своем здоровье.
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Шуре за достаточно короткий срок удалось похудеть почти на 40 килограммов. Этим достижением артист очень гордится. Ему пришлось полностью поменять гардероб, ведь старые вещи были ему слишком велики. Под каждой фотографией певца в "Инстаграм" поклонники отмечают, что он весьма преобразился, стал выглядеть гораздо лучше.

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 (Александр Медведев) Шура

(Александр Медведев) Шура певец

Некоторые интернет-пользователи сомневаются, что Шура похудел благодаря диете. В Сети поползли слухи о том, артист снова болен раком. А кто-то предположил, что отощавший Медведев опять начал употреблять запрещенные вещества. Певцу пришлось комментировать домыслы недоброжелателей.

Он снял видео, сообщив, что у него все хорошо. Артист отметил, что ничем не болел. По словам Шуры, сейчас он находится в очень дорогом и красивом месте. Так исполнитель хита "Твори добро" дал понять, что его не волнуют слухи и комментарии хейтеров, он просто наслаждается жизнью. "Пишите и дальше!", – дал зеленый свет Медведев злопыхателям.

Напомним, ранее в Сети обсуждали фото Шуры и Эвелины Бледанс. Поклонников поразило, как певец вцепился в грудь 52-летней артистки. Также народ обратил внимание на довольный и радостный вид актрисы.

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Певец Шура. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 13:05 Источник: Instagram

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