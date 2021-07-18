Бледанс пустилась во все тяжкие с Шурой

Звезда выложила в "Инстаграме" неоднозначное видео с ещё более интригующей подписью “А мы с Шурой шалуны. Недаром пляж 18+”.
На видео Блёданс разгуливает на балконе отеля в бикини с тарелкой фруктов. В кадре появляется Шура, и парочка начинает перекидываться двусмысленными репликами.
Некоторые из пользователей сетей всерьез обеспокоились здоровьем Шуры: “Что то Шура похудел очень. Как у него со здоровьем?”.
Многие фолловеры поддержали горячую парочку: “Милое красивое видео, обожаю Эвелину”, “Ааа, Шура, время моей юности. Дай Бог ему здоровья, и вам, Эвелиночка, вы суперские”, “Самые лучшие, прям настроение подняли”, “Шалунишки”, “Приколисты. Эвелина ну как всегда зажигалка. И отличная мама. Уважение “.
У нескольких подписчиков фигура Бледанс вызвала неподдельный восторг: “Зачетная все -таки у нее фигурка!!!!”, “секси мама”, “Эвелина, вы очень шикарная женщина 👍 видео просто бомба “, “Самая сексуальная медсестра тв СССР!”.
Напомним, что ранее Бледанс впервые приобрела недвижимость в Москве. Актриса в будущем планирует переехать из подмосковья в новую квартиру вместе со своим сыном Семеном.
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