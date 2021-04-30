Королева секса: Шуру в комбинации и на каблуках приняли за элитную путану

Певец Шура показал поклонникам свое архивное фото, сделанное на пике популярности.

45-летний артист решил понастольгировать по былым временам и разместил в своем инстаграм-аккаунте архивный снимок. На фото певец Шура в коротком обтягивающем платье-комбинации и в босоножках на высоких каблуках сидит перед зеркалом в своей гримерке.

Артист обратился к поклонникам с вопросом, кто помнит его таким. Более молодые фолловеры, конечно, не помнят тех лет. Их удивил неожиданный сексуальный образ звезды, подписчики даже задались вопросом, уж не элитная путана ли предстала перед ними. Но нашлись и те, кто помнит Шуру именно таким. Подписчики признались, что уже 30 лет назад Александр Медведев, известный как Шура, делал то, к чему многие пришли только сейчас. Однако сейчас этим никого не удивишь, а тогда Шура поистине удивлял.

"Образ шик!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Прекрасное ДАЛЕКО! Саша тебя трудно забыть! Энергетика положительная", "Ах, эти ножки!!! Конечно, помним!!!", "Я помню, только зубы снять еще," – написали фолловеры.

Как напомнил Пятый канал, ранее экстравагантный образ Шуры дополнялся отсутствием передних зубов – эта особенность стала едва ли не визитной карточкой артиста,

Сегодня певец Шура уже может похвастаться наличием всех зубов, но не так давно он перенес операцию на желудке, после чего сильно похудел и очень встревожил поклонников.