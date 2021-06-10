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Шоу-бизнес
Замужняя Бондарчук призналась в любви другому мужчине

Замужняя Бондарчук призналась в любви другому мужчине

Светлана Бондарчук опубликовала фото, на котором предстала в окружении импозантных мужчин.
прочитано 298 раз

52-летняя ведущая Светлана Бондарчук опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию с одним из самых известных российских дизайнеров Александром Тереховым. Журналистка и бывшая супруга Федора Бондарчука призналась, что безумно рада работать с творческим человеком.

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"Саша, я тебе вчера все сказала. А сейчас хочу признаться... Я тебя люблю. ТЫ космос. Да, жду свадебное платье от Терехов к 15 августа", – написала Бондарчук.

Недавно Светлана Бондарчук в очередной раз удивила подписчиков дерзким образом. Она предстала перед подписчиками в качестве рокерши в полупрозрачном бра, "рваном" жакете и кожаных легинсах на шнуровке. Образ понравился поклонникам актрисы. Они пришли в восторг от того, насколько свежо и молодо выглядит журналистка в своем возрасте.

Еще одним смелым образом Светланы Бондарчук ранее стало прозрачное мини-платье, шуба и латексные ботфорты до самых бедер. Так она поздравила с днем рождения своего бывшего бойфренда — светского фотографа Сергея Табунова.

Напомним, Светлана и Федор Бондарчуки развелись в 2016 году. Пара рассталась после 25 лет брака. Вскоре режиссер женился на своей новой возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. В 2020 году Светлана Бондарчук вышла замуж за молодого избранника – фотографа Сергея Харченко.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 16:55 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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