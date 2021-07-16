"Рогатка в действии": таинственное послание задравшей ноги Волочковой высмеяли в Сети

Анастасия Волочкова привыкла получать едкие комментарии. На этот раз она снова дала повод хейтерам.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не перестает раздавать интервью о своей личной жизни, интригах, многочисленных любовниках и личной жизни. Казалось бы, что еще нового можно придумать, ведь событиям, о которых она говорит, уже несколько десятков лет. Каждый день одно и то же, – вздыхают фанаты, истосковавшиеся по свежим скандальным поводам от балерины.

На днях она снова взялась за старое и показала... шпагат. Да какой! Анастасия Волочкова предстала на морской набережной, стоя у поручня как у станка и высоко задрав ногу в вертикальном шпагате. На балерине было только белое боди и серебристые босоножки на высоком каблуке и платформе.

Поклонники принялись лить грязь на балерину и поучать ее приличным манерам. Мол, негоже 45-летней женщине так корячиться. Кто-то расценил это как призыв к действию и решил, что Волочкова готова к новому роману.

В тексте публикации она загадочно и не совсем логично написала: "Скоро я сюда..." Поклонники подхватили ее мысль.

"Скоро я сюда", "Желаю, чтобы все", абырвалг"; "Ногу подняла... Скоро гавкнет, наверное"; "У станка надо стоять, но никак не лежать на нем, как это делаете вы"; "Опять рогатка в действии..."; "А в 70 лет также будешь ноги задирать и раздвигать?", – не унимались фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова никак не может простить своего бывшего гражданского мужа, бизнесмена Игоря Вдовина.

