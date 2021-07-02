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Шоу-бизнес
До 12 лет колонии: Оскорбившую президента Агурбаш объявили в розыск

До 12 лет колонии: Оскорбившую президента Агурбаш объявили в розыск

Анжелика Агурбаш в личном блоге рассказала о преследованиях со стороны властей Белоруссии.
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По словам исполнительницы, прокуроры республики завели на нее уголовное дело по двум статьям. Артистку хотят наказать за оскорбление президента и за разжигание межнациональной розни или вражды. За это певице может грозить до 12 лет колонии.

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"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1", – рассказала Анжелика Агурбаш. Она призвала всех неравнодушных граждан объединиться, чтобы выйти из кризиса. Звезда надеется, что белорусам удастся найти решение, чтобы отстранить от власти действующего президента.

"Нам надо объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта", – заявила Анжелика Агурбаш. В комментариях подписчики поддержали позицию артистки и выразили надежду на то, что ей удастся избежать уголовного преследования.

Напомним, ранее Анжелика Агурбаш рассказала корреспонденту "Дни.ру", что ее 23-летний сын Никита вступил в брак. По словам артистки, регистрация брака прошла в Польше, и родители жениха и невесты с трудом добрались до Варшавы. Однако это не помешало родственникам устроить для молодых роскошный праздник.

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Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 19:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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