До 12 лет колонии: Оскорбившую президента Агурбаш объявили в розыск

По словам исполнительницы, прокуроры республики завели на нее уголовное дело по двум статьям. Артистку хотят наказать за оскорбление президента и за разжигание межнациональной розни или вражды. За это певице может грозить до 12 лет колонии.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1", – рассказала Анжелика Агурбаш. Она призвала всех неравнодушных граждан объединиться, чтобы выйти из кризиса. Звезда надеется, что белорусам удастся найти решение, чтобы отстранить от власти действующего президента.
"Нам надо объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта", – заявила Анжелика Агурбаш. В комментариях подписчики поддержали позицию артистки и выразили надежду на то, что ей удастся избежать уголовного преследования.
Напомним, ранее Анжелика Агурбаш рассказала корреспонденту "Дни.ру", что ее 23-летний сын Никита вступил в брак. По словам артистки, регистрация брака прошла в Польше, и родители жениха и невесты с трудом добрались до Варшавы. Однако это не помешало родственникам устроить для молодых роскошный праздник.
Популярные темы форума
Даня Милохин
Критические дни не регулярные
У вас уже пошли дожди?
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
Сделала вакцину теперь плохо
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?