Горе сплотило семью: Кто будет заботиться о детях МакSим

38-летняя певица МакSим находится в медикаментозной коме в реанимации. У нее поражено более 75 процентов легких. Врачи не берутся делать никаких прогнозов.
С ковидом слегла вся команда МакSим. Директор певицы Маргарита Соколова тоже лечится, но только дома. Режиссер клипов певицы Вадим Шатров на днях умер от этого коварного заболевания.
Пока певица Марина Абросимова-Максимова (настоящее имя МакSим) находится в больнице, ее дочерям требуется присмотр. Как известно, артистка уже шесть лет живет одна и воспитывает детей – 12-летнюю Александру и шестилетнюю Марию. Первая дочь родилась у Максим от звукорежиссера Алексея Луговцова, вторая от бизнесмена Антона Петрова. Оба союза распались.
Недавно в одном и интервью МакSим намекала, что сейчас у нее новый возлюбленный, но его имя она предпочла сохранить в секрете.
При этом, как стало известно, в тяжелую минуту на помощь артистке пришли не ее многочисленные ухажеры и отцы ее детей, а ее родная мать. Она сейчас занимается воспитанием внучек. ей помогает няня, так что горе сплотило семью, пишет Woman.ru.
Ранее "Дни.ру" писали, что врач пульмонолог прокомментировал состояние певицы МакSим. По его словам, у артистки тяжелое поражение легочной ткани. Сама она дышать уже не может.
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