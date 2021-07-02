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Шоу-бизнес
Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Появились пугающие данные о самочувствии артиста, находящегося в реанимации.
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Стало известно, что состояние 70-летнего певца и актера оценивается как крайне тяжелое. 1 июля поклонники таланта Петра Мамонова узнали, что его госпитализировали в клинику в Коммунарке с коронавирусной инфекцией.

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Тревожную новость сообщила жена артиста Ольга. Женщина рассказала, что Петр Мамонов уже пятые сутки лежит в реанимации больницы.

Петр Мамонов известен как лидер рок-группы "Звуки Му", которую он основал в 1980-х годах. Кроме того, он исполнил роли в таких известных российских фильмах, как "Остров", "Царь" и другие.

Напомним, ранее Петр Мамонов признавался в "грехах молодости". Яркий и самобытный артист делился, что был зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Исполнитель говорил о том, что ненавидит тот период своей жизни. По его мнению, он находился в плену у злых сил. Также певец рассказывал, что у него всегда были самые красивые женщины.

Петр Мамонов прошел долгий и трудный путь к вере в Бога. Знаменитый артист рассказывал, что долгие годы просил Господа избавить его от вредных привычек. К счастью, это ему удалось.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 10:09 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
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