Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Стало известно, что состояние 70-летнего певца и актера оценивается как крайне тяжелое. 1 июля поклонники таланта Петра Мамонова узнали, что его госпитализировали в клинику в Коммунарке с коронавирусной инфекцией.
Тревожную новость сообщила жена артиста Ольга. Женщина рассказала, что Петр Мамонов уже пятые сутки лежит в реанимации больницы.
Петр Мамонов известен как лидер рок-группы "Звуки Му", которую он основал в 1980-х годах. Кроме того, он исполнил роли в таких известных российских фильмах, как "Остров", "Царь" и другие.
Напомним, ранее Петр Мамонов признавался в "грехах молодости". Яркий и самобытный артист делился, что был зависим от алкоголя и запрещенных веществ. Исполнитель говорил о том, что ненавидит тот период своей жизни. По его мнению, он находился в плену у злых сил. Также певец рассказывал, что у него всегда были самые красивые женщины.
Петр Мамонов прошел долгий и трудный путь к вере в Бога. Знаменитый артист рассказывал, что долгие годы просил Господа избавить его от вредных привычек. К счастью, это ему удалось.
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