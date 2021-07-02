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Шоу-бизнес
Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян

Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян

В этом году Марии Порошиной исполнится 48 лет. Все знают ее как шикарную блондинку, но недавно что-то изменилось.
прочитано 579 раз

Поклонники знаменитости часто интересуются, как ей удалось пронести красоту и молодость через года. Свои секреты она не раскрывает, но иногда делится с подписчиками архивными кадрами. На этот раз артистка опубликовала фото с темным цветом волос.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Видимо, в молодости Мария Порошина не боялась экспериментов и искала себя, как и многие представительницы прекрасного пола, с помощью разных причесок. На кадре звезда смотрит вдаль с томным выражением лица. Она – яркая брюнетка и одета в светло-розовую рубашку и куртку. Сперва поклонники даже не совсем поняли, что происходит.

Некоторые подписчики подумали, что актриса просто перекрасила волосы в другой цвет. Видимо, приглядевшись повнимательнее, они осознали, что фотография была сделана много лет назад. Пользователи отметили, как хорошо выглядит знаменитость и предложили ей остановиться на этом и вернуть темный цвет волос. Они подчеркнули, что внешне актриса почти не изменилась с тех пор, но цвет волос раскрывает ее иначе.

"Темнеьнькой лучше", "Любой цвет идет, самая лучшая актриса, не перестаю восхищаться", "Вы просто огонь! И совсем не изменились с тех пор! Такая же красивая", "Машуся, как же хорош брюнетистый вариант", "Ой, верните темный цвет! Так здорово", "Просто красотка! Молодая и прекрасная всегда", "Безупречная красота", – писали они.

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Мария Порошина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 09:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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