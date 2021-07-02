Кейт Миддлтон удивила британцев своим появлением в необычном месте

Одна из жительниц Лондона сегодня утром совершенно случайно столкнулась с Кейт Миддлтон в городском парке.

Жители Великобритании вполне спокойно относятся к появлению членов королевской семьи на различных официальных и светских мероприятиях. Однако встреча с герцогиней и принцем в центре города не оставляет равнодушными даже самых невозмутимых подданных. Именно так произошло сегодня утром, когда жительница Лондона по имени Мэйлин Рэми неожиданно столкнулась с Кейт Миддлтон и ее младшим сыном в Гайд-парке.

Женщина шла по парку, когда увидела мальчика, мчащегося на беговеле, и бегущую за ним маму. Рэми сразу поняла, что перед дней сама герцогиня Кембриджская, а вот принца Луи она приняла за принца Джорджа. Женщина расплылась в улыбке и поприветствовала членов монаршей фамилии. Своим восторгом от столь неожиданной встречи британка поделилась в соцсети Twitter. Ее впечатления вызвали восторг и у других пользователей, а также заинтересовали представителей СМИ.

Уже позже выяснилась, что женщина ошиблась в том, кого именно из принцев она видела – об этом сообщило издание "Hello". Именно младший наследник принца Уильяма сейчас активно ездит на беговеле. Впрочем, такая ошибка вряд ли омрачила впечатления Мэйлин Рэми.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили британцев другим неожиданным поступком.