Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили народ внезапным поступком

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со старшим сыном приехали на матч сборной Англии на Евро-2020.

Сегодня на стадионе Уэмбли проходит матч между сборными Англии и Германии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Герцог и герцогиня Кембриджские решили поддержать свою команду и неожиданно появились на трибуне среди многотысячной толпы болельщиков, что очень удивило многих фанатов. Компанию Кейт Миддлтон и принцу Уильяму составил их 7-летний сын – принц Джордж, который давно не появлялся на публике.

Старший внук королевы Елизаветы II является Президентом Футбольной Ассоциации Соединенного Королевства, поэтому он просто не мог пропустить столь важный для страны матч. Для знакового спортивного мероприятия герцог Кембриджский облачился в классический темный костюм, дополнив его галстуком в цветах британского флага. Юного принца нарядили почти также, сделав его настоящей копией отца. Всегда элегантная герцогиня и в этот раз не изменила себе – она надела строгий красный жакет и черные брюки.

Как сообщило англоязычное издание Hello, по соседству с членами королевской семьи на VIP-трибунах были замечены другие именитые гости британского происхождения – футболист Дэвид Бэкхем и музыкант Эд Ширан.

Ранее "Дни.ру" рассказывали об интересном увлечении Кейт Миддлтон, от которого стали страдать ее собственные дети.