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Шоу-бизнес
Угодившая в развратный шоу-бизнес порядочная сестра Кати Лель расплакалась от царящих там нравов

Угодившая в развратный шоу-бизнес порядочная сестра Кати Лель расплакалась от царящих там нравов

Ирина Чупринина – не только старшая сестры Кати Лель, но и ее концертный директор. О том, каково это работать с близким родственником, певица рассказала "Дни.ру" за кулисами большого концерта телеканала "МУЗ-ТВ" в "Лужниках" по случаю завершения Чемпионата Европы по футболу.
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"С одной стороны, работать с сестрой легче, но с другой тяжелее, потому что это родной твой человек и ты не можешь сказать ему "фу", – заверяет 46-летняя Катя Лель. – Постороннему же можно указать, что он не справился с работой, выразить свое возмущение и недовольство. Хотя Ирина с работой справляется отлично".

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"В этом мире есть разные ситуации – на гастролях, в поездках, – продолжает Катя. – Поэтому случается нам и спорить, конечно, и ругаться. Например, я хочу эти туфли надеть, а она настаивает на других (смеется)".

Изначально взять сестру на работу в мир развратного шоу-бизнеса хотела сама Катя Лель. "Ира этому всячески сопротивлялась, – вспоминает артистка. – Она сама по профессии музыкант, с "отличием" окончила Северо-Кавказский институт искусств, и в шоу-бизнес идти точно не хотела. Ведь одно дело – быть учителем музыки высшей категории, но совсем другое – концертным директором. Но я смогла ее убедить! Хотя вы бы знали, сколько слез она пролила, ведь шоу-бизнес – это очень непростой мир! Слезы, к слову, были и у меня, когда я начинала путь на сцену".

Напомним, сама Катя после переезда в Москву из родного Нальчика стала лауреатом конкурса "Музыкальный старт — 1994" и в том же году начала работать в театре Лещенко. Три года она выступала со своей сольной программой и пела на бэк-вокале у Льва Валерьяновича. Параллельно училась на заочном отделении Гнесинки, которую окончила в 1998 году. Тогда же выпустила дебютный альбом "Елисейские поля".

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Фото: Дни.ру
Автор: 14 июля 2021, 20:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездная тайная вечеря Кати Лель

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