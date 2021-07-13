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Шоу-бизнес
"Шагаю в новую жизнь": приобнявший бородатого красавца Киркоров заговорил о переменах

"Шагаю в новую жизнь": приобнявший бородатого красавца Киркоров заговорил о переменах

Филипп Киркоров рассказал поклонникам, что на минувших выходных в его жизни наступил новый этап.
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Накануне король отечественной поп-музыки опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором он запечатлен в обнимку с брутальным бородатым мужчиной – артист представил его как своего нового директора и партнера Артема Кияшко. Филипп Киркоров рассказал, что как во Вселенной наступило Новолуние, так и в его собственной жизни наступила новая фаза.

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Исполнитель уверен, что в Новолуние Вселенная поддерживает любые перемены. Очевидно, перемены в его творческой семье были специально приурочены к этому времени. Киркоров прекратил сотрудничество со своим прошлым директором и с надеждой на поддержку самой Вселенной вступил в новый творческий союз.

"С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!" – написал Киркоров.

Исполнитель выразил надежду на то, что все загаданное им в Новолуние, в скором времени сбудется. Что касается нового директора, то артист его давно знает и находится с ним на одной волне, а это крайне важно в таком деле.

Коллеги и поклонника Филиппа Бедросовича пожелали ему удачи в новых начинаниях. Впрочем, не обошлось и без ехидства: кто-то из подписчиков поинтересовался, является ли бородатый красавец новым мужем артиста. Однако певец оставил без внимания колкие комментарии фолловеров.

Ранее "Дни,ру" писали о том, что Филипп Киркоров выступил с угрозами после скандала с Нателлой Крапивиной.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 16:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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модель Дарья Музыка
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Одевается по идиотски.
Гость790640
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А кто знает Филя мальчик или девочка?
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