"Уже год": скрытная Снаткина показала малыша

Звезда кино и сериалов не любит посвящать поклонников в подробности личной жизни. Анна Снаткина шесть лет скрывала дочь Веронику от общественности. Актриса и ее супруг, шоумен Виктор Васильев, ждали, когда их наследница подрастет и даст согласие на фотосессию.
Накануне Анна дала новый повод для слухов. В личном "Инстаграм" артистка опубликовала фото, на котором позирует с маленьким мальчиком на руках. В кадре Снаткина нежно прижимает кроху к себе.
Звезда трогательно поздравила ребенка с днем рождения. "Мне казалось, что ты только вчера родился, а прошел уже год!" – написала Анна. Артистка пожелала малышу счастья, благополучия и радости на жизненном пути.
Пост Снаткиной запутал фанатов. Подписчики пришли к выводу, что знаменитость тайно родила второго ребенка.
"У вас второй ребенок родился?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уф.... думала пропустила рождение вашего сына", "Ух ты у вас двое детей?!)))", Ого я не знала что еще ребенок есть с днем рождения", "Здоровья Вам и сыну и всей вашей большой семье", - удивлялись пользователи Сети.
Спустя время подписчики поняли, что Анна Снаткина поздравляла племянника. Маленького родственника звезды зовут Тима.
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