"Меня тошнит": Принц Уильям рвет и мечет из-за происков расистов

Член королевской семьи взвыл от несправедливости. Принц Уильям настойчиво обратился к народу.

Помимо монарших и семейных обязанностей, принц Уильям выполняет функции президента Футбольной ассоциации Англии. Имидж и репутация спортивной команды имеет для него большое значение, за своих футболистов он стоит горой. Сейчас настроение герцога Кембриджского омрачают выражения расистского характера, которые направлены на игроков сборной в результате проигрыша на Евро-2020. Принц Уильям прокомментировал провокационную ситуацию в Твиттер, об этом сообщает RT.

"Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча", — признался 12 июля внук Елизаветы II. Член королевской семьи отметил, что для игроков неприемлемо оставаться жертвами язвительных высказываний. Принц Уильям объявил способ решения данной проблемы. По его мнению, народ должен отказаться от возмутительных выражений, а все инициаторы этой расистской тенденции должны понести обязательства за свои действия.

Напомним, помимо принца Уильяма, об этом спортивном скандале высказывался мэр Лондона Садик Хан. "Расизму совершенно нет места ни в футболе, ни где-либо еще", — отметил член исполнительной власти. Мужчина призвал интернет-ресурсы оказать воздействие на пользователей, чтобы избавить соцсети от неприемлемых комментариев.

