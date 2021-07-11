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Шоу-бизнес
"Ничего не понимает": находящийся в реанимации Петр Мамонов открыл глаза после комы

"Ничего не понимает": находящийся в реанимации Петр Мамонов открыл глаза после комы

Супруга рассказала о состоянии Петра Мамонова.
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Врачи продолжают борьбу за жизнь 70-летнего артиста Петра Мамонова. Напомним, основатель группы "Звуки Му" находится в реанимации госпиталя в Коммунарке. Некоторое время назад зараженную ковидом знаменитость ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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По словам жены артиста, Ольги Мамоновой, уже несколько дней медики пытаются вернуть рокеру самостоятельное дыхание. Динамика положительная, однако состояние Мамонова все еще кране тяжелое.

Кроме того, артиста постепенно выводят из медикаментозного сна. "Он глаза открыл. Но пока ничего не понимает", – рассказала Мамонова. 70-летняя знаменитость пока ни с кем не контактировала. Процесс возвращения в реальность будет долгим и тяжелым, заметила Ольга.

Доктора успокаивают лишенную покоя супругу Мамонова. Женщине советуют набраться мужества и терпения. Врачи отмечают, что внутренние органы артиста работают самостоятельно.

Отметим, Петр Мамонов лежит в Коммунарке уже 15 дней. На аппарате ИВЛ артист находится 11 дней. На момент госпитализации поражение легких знаменитости достигло 85%. До попадания в больницу Мамонов лечился дома самостоятельно.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Петр Мамонов жил на природе. Знаменитость старалась не приезжать в город, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. К сожалению, этих мер оказалось недостаточно.

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Петр Мамонов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 13:01 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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