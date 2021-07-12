Макеева сбежала из России после скандальной свадьбы

Возлюбленный артистки появился на горизонте еще в прошлом году. Он прибыл, чтобы помочь знаменитости с ремонтом, но этим все не закончилось. Дома Романа Малькова ждала супруга с четырьмя детьми. Однако вернуться он так и не захотел. По словам избранника звезды, изначально она была крайне против такого рода отношений. Этот факт никак не мешает пользователям Сети активно называть ее "разлучницей" и поддерживать бывшую супругу мужчины.
К слову, сейчас экс-избранница Романа активно ведет свой личный блог в "Инстаграме". Там она делится разными подробностями ситуации, а также высказывает свои мысли. Сейчас у Светланы уже около 20 тысяч поддерживающих ее подписчиков.
После всех нашумевших историй про свадьбу и алименты счастливые новобрачные решили все-таки отправиться в свадебное путешествие. Для романтической поездки они выбрали Кубу. Несколько часов назад Анастасия Макеева опубликовала селфи, на котором они лежат около океана и загорают. Под снимком дива оставила крайне интересные хештеги. "Любовь, секс, океан", – написала она.
Пользователи бурно отреагировали на появление знаменитости. "Возвращайся отдохнувшей и счастливой", "Хорошего отдыха! Океан сказка", "Моря любви, радости и позитива", "Прекрасная пара! Заслужили" "Роскошная пара", – комментировали пользователи.
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