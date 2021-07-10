Втянутую в секс-скандал Лорак заставили замолчать: Меладзе постарались

Физиогномист вывела братьев Меладзе на чистую воду. Ани Лорак отомстили за слова о домогательствах.

Сенсационное заявление Ани Лорак о том, что Константин Меладзе сколянял ее к интиму, привело к мощным последствиям. Харрасмент со стороны композитора так сильно взволновал народ, что эта тема получила развитие на просторах Сети. Эксперт по лжи Светлана Филатова проанализировала поведение Валерия Меладзе, который говорил о невиновности брата, и сделала жуткие выводы. По ее словам, звездные братья пригрозили Ани Лорак и устроили для звезды неприятности.

Физиогномист проанализировала интервью Валерия Меладзе Ксении Собчак. Она отметила, что артист выдал правду о поступках брата с помощью жестов. Согласно исследованию Светланы Филатовой, разлад в деловых отношениях Константина Меладзе и Ани Лорак произошел именно на почве секса. Кроме того, как выразилась эксперт, после слов о домогательствах у певицы появились проблемы с налоговой, которым поспособствовали звездные братья.

Светлана Филатова уверена: поп-диву загнали в угол. "Меладзе знает, что неприятная тема не будет дальше развиваться, и следом подносит кулак ко рту – это яркая иллюстрация того, что у певицы закрыт рот, она будет молчать в кулачок", — так физиогномист прокомментировала один из ключевых моментов интервью. По результатам анализа женщины выходит, что Ани Лорак вынуждена играть по правилам Меладзе, поскольку их давление на ее карьеру слишком высоко.

