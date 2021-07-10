Втянутую в секс-скандал Лорак заставили замолчать: Меладзе постарались

Сенсационное заявление Ани Лорак о том, что Константин Меладзе сколянял ее к интиму, привело к мощным последствиям. Харрасмент со стороны композитора так сильно взволновал народ, что эта тема получила развитие на просторах Сети. Эксперт по лжи Светлана Филатова проанализировала поведение Валерия Меладзе, который говорил о невиновности брата, и сделала жуткие выводы. По ее словам, звездные братья пригрозили Ани Лорак и устроили для звезды неприятности.
Физиогномист проанализировала интервью Валерия Меладзе Ксении Собчак. Она отметила, что артист выдал правду о поступках брата с помощью жестов. Согласно исследованию Светланы Филатовой, разлад в деловых отношениях Константина Меладзе и Ани Лорак произошел именно на почве секса. Кроме того, как выразилась эксперт, после слов о домогательствах у певицы появились проблемы с налоговой, которым поспособствовали звездные братья.
Светлана Филатова уверена: поп-диву загнали в угол. "Меладзе знает, что неприятная тема не будет дальше развиваться, и следом подносит кулак ко рту – это яркая иллюстрация того, что у певицы закрыт рот, она будет молчать в кулачок", — так физиогномист прокомментировала один из ключевых моментов интервью. По результатам анализа женщины выходит, что Ани Лорак вынуждена играть по правилам Меладзе, поскольку их давление на ее карьеру слишком высоко.
Популярные темы форума
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.
Какое имя красивее?
НАТАЛЬЯ ОТКРЫЛА ШКОЛУ ВОНЮЧЕК.