Приостановили все операции: стало известно о новых проблемах тяжелобольной МакSим

Пока врачи изо всех сил борются за жизнь певицы Максим, стало известно о блокировке ее счетов.

Сегодня выяснилось, что Марина Максимова своевременно не предоставила в соответствующие органы налоговую декларацию, поэтому все финансовые операции и переводы от ее имени были приостановлены. Счета знаменитости были заблокированы еще в мае. Очевидно, родным певицы Максим сейчас просто некогда заниматься финансовыми вопросами – слишком много тревог вызывает здоровье артистки.

Ранее финансовые проблемы возникали также у Школы искусств Максимовой. Из-за неуплаты страховых взносов судебные приставы внесли детище артистки в черный список. После этого было возбуждено исполнительное производство, однако потом дело было закрыто из-за того, что не смогли найти должника. Информация о юридическом адресе компании оказалась недостоверной, и фирме уже грозила ликвидация, но тогда Марина Максимова успела обновить информацию и буквально спасла фирму. 10 июня певица торжественно перезапустила свою школу после нескольких лет вынужденного простоя – об этом сообщило издание "КП".

Напомним, что уже спустя пару дней после открытия школы звезда попала в больницу с серьезным поражением легких. В медучреждении состояние знаменитой пациентки продолжило ухудшаться. Сейчас оно оценивается как крайне тяжелое. Певица Максим все еще находится в состоянии медикаментозной комы, она подключена к системе ЭКМО.