Джигурда бросился спасать затравленную Бузову

Никита Джигурда – один из немногих, кто поддержал звезду и пожелал успехов.

Появление Ольги Бузовой на театральных подмостках шокировало многих ее коллег, а также поклонников, ведь она не имеет профессионального образования. При этом Никита Джигурда убежден, что Бузова – символ современности. К тому же ее популярность только на руку для театра.

Также Джигурда отметил, что с помощью участия медийных персон в постановках можно привлекать внимание молодой аудитории и к другим спектаклям, в которых звезды не играют. Так расширяется кругозор подрастающего поколения, а также увеличивается посещаемость театра.

"Возможно, благодаря Оленьке, некоторые люди вообще впервые побывают в театре. Они придут к своей любимой исполнительнице, а потом, может, захотят посмотреть и другие спектакли театра", – поделился Никита Джигурда.

Кроме того, Джигурда понравилась роль Бузовой – ресторанная певица, которая находится в тесном контакте с властвующими структурами того времени.

Многих коллеги и поклонников Ольги возмутила ее зарплата в театре. Она превышает гонорары многих известных актеров. Но Никита Джигурда уверен, что в Европе или США за участие в театральной постановке артист получил бы в разы больше.

Также артист вспомнил случай, когда на одном из спектаклей Ольги на Дальнем Востоке в зале сидел уважаемый артист, имя которого Никита раскрывать не стал. После 15 минут спектакля мэтр покинул театр, потому что увидел в Бузовой бездарность. Тогда, как утверждает актер, он защитил Ольгу от едких нападок.

Напомним, что недавно Никита Джигурда рассказал общественности интимные подробности, которые неоднозначно приняла публика.